الإحصاء: 43.6% ارتفاعا في واردات السيارات ومكوناتها خلال مايو الماضى

ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال مايو الماضي، بنسبة 43.6% لتسجل 250 مليونًا و515 ألف دولار، مقابل 174 مليونًا و345 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق. وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترصد “المال” حجم واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكونات وأجزاء الإنتاج التى تم استيرادها بغرض التصنيع المحلى خلال مايو الماضى.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، قفزت واردات سيارات الركوب بنسبة 106.6% لتسجل 182 مليونًا و532 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 88 مليون و329 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وسجلت واردات “شاسيهات” وهياكل المركبات المنتَجة محليًّا نحو 8 ملايين و214 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و376 ألف، بنسب نمو 143%.

فى المقابل، تراجعت واردات المركبات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 51% إلى 11 مليونا و860 ألفًا، مقارنة بنحو 24 مليونا و281 ألف.

كما استوردت مصر نحو 357 أتوبيسات ومركبة للنقل العام بقيمة بلغت 2 مليون و322 ألف دولار، مقارنة بنحو 55 وحدة بقيمة 2 مليون و751 ألف.

41 مركبة حصيلة صادرات مصر من السيارات خلال مايو الماضى

وأظهر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم صادرات مصر من السيارات ومكوناتها مسجلة نحو 5 ملايين و571 ألف دولار خلال شهر مايو الماضى.

فقد استوردت نحو 6 دول هي «الأردن، والسعودية، والمملكة المتحدة، وبنين، وموريتانيا، والإمارات» ما يقرب من 38 مركبة من فئات الأتوبيسات والسيارات المخصصة للأغراض الخاصة.

وبحسب تقرير «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء»، فإن “السعودية” استحوذت على الحصة الكبرى من صادرات السيارات المحلية بنحو 40.8% بقيمة 2 مليون و275 ألف دولار خلال مايو الماضى.

وحلّت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المحلية، بعدما اقتنصت حصة قدرها 27.8% بنحو مليون و549 ألف دولار، تلتها «الأردن» فى المركز الثالث بنسبة 11.8% بنحو 660 ألف دولار.

وتمركزت «موريتانيا» فى المرتبة الرابعة بحصة 12.5% مسجلة نحو 697.6 ألف دولار، أعقبتها «بنين» فى المركز الخامس بنسبة 6.9% بواقع 386.7 ألف.

وظهرت «الإمارات» فى المرتبة السادسة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر مستحوذة على حصة قدرها 0.05% بإجمالى 3 آلاف دولار خلال أبريل الماضى.

ويوضح الجدول التالي حجم صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال مايو الماضى: