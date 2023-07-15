«الإحصاء»: 43% تراجعا في واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال أبريل الماضى

تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال أبريل الماضي، بنسبة 43% لتسجل 122 مليونًا و625 ألف دولار، مقابل 216 مليونًا و193 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق. وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترصد “المال” حجم واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكونات وأجزاء الإنتاج التى تم استيرادها بغرض التصنيع المحلى خلال أبريل الماضى.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن سيارات الركوب تصدرت قائمة الواردات بقيمة بلغت 85 مليونًا و873 ألف دولار، بإجمالى 3381 سيارة خلال أبريل الماضى، تلتها المركبات التجارية “نقل البضائع” بنحو 9 ملايين و770 ألفًا بواقع 2589 سيارة.

وتضمنت قائمة الواردات “شاسيهات” وهياكل للمركبات المنتَجة محليًّا بقيمة 102 ألف و793 ألف دولار، بينما قدّرت الأعداد المستوردة من الأبدان والأجزاء المستخدَمة في عمليات تصنيع الطرازات بنحو 977.8 ألف دولار.

فى المقابل، بلغت قيمة واردات الأجزاء والكماليات الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها نحو 23 مليونًا و780 ألف دولار.

كما استوردت مصر نحو 56 أتوبيسات ومركبة للنقل العام بقيمة بلغت مليونين و120 ألف دولار خلال الشهر نفسه.

38 مركبة حصيلة صادرات مصر من السيارات خلال أبريل الماضى

وأظهر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم صادرات مصر من السيارات ومكوناتها مسجلة نحو 4 ملايين و661 ألف دولار خلال شهر أبريل الماضى.

فقد استوردت نحو 10 دول هي «الأردن، والجزائر، والسعودية، والسودان، ولبنان، وليبيا، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، والإمارات، وكوت ديفوار» ما يقرب من 38 مركبة من فئات الأتوبيسات والسيارات المخصصة للأغراض الخاصة.

وبحسب تقرير «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء»، فإن “المملكة المتحدة” استحوذت على الحصة الكبرى من صادرات السيارات المحلية بنحو 63.4% بقيم مليونين و954 ألف دولار خلال أبريل الماضى.

وحلّت «الأردن» فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المحلية، بعدما اقتنصت حصة قدرها 8.8% بنحو 410 آلاف دولار، تلتها «السعودية» فى المركز الثالث بنسبة 8.6% بنحو 400 ألف دولار.

وتمركزت «كوت ديفوار» فى المرتبة الرابعة بحصة 7.4% مسجلة نحو 347.4 ألف دولار، أعقبتها «الجزائر» فى المركز الخامس بنسبة 4.5% بواقع 211.2 ألف.

وظهرت «إسرائيل» فى المرتبة السادسة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر مستحوذة على حصة قدرها 4.4% بإجمالى 207 آلاف دولار خلال أبريل الماضى.

فيما توزعت بقية الحصص على الدول الأخرى المستوردة للمركبات المحلية الصنع.

ويوضح الجدول التالي حجم صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال أبريل الماضى: