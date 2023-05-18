الإحصاء: 42.7% ارتفاعًا في إيرادات المتاحف خلال 2021 (جراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، اليوم الخميس، تقريرا بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الذي يحتفل به يوم 18 مايو من كل عام وهو اليوم الذي حدده المجلس الدولي للمتاحف “الأيكوم” في اجتماعه عام 1977، بهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، و إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور.

ويحتل المتحف المصري المركز العاشر من بين 60 متحفًا حول العالم، وقد أُسِّس عام 1902، ويضم أكثر من 150 ألف قطعة أثرية، وبه أكثر من 100 غرفة عرض، ويأتي في المركز الأول متحف اللوفر في باريس بفرنسا، وفي المركز الثاني متحف ميتروبوليتان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء في المركز الثالث متحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ بروسيا.

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (المتاحف، الاستدامة وجودة الحياة)، ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

بلـــغ إجمالي إيـرادات المتــاحف خلال عام 2021 نحو 155.4 ملــيون جنيه، مقابل 108.9 ملـيونا في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.7%.

فيما بلغ عدد زائري المتــاحف نحو 322.5 ألف زائر في عام2021 مقابل 304.5 ألف زائر عـام 2020 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.

كما بلغ إجمالي عدد المتاحف التي زاولت النشاط 78 متحفا منها (70 فن وتاريخ ،8 علوم طبيعية وتطبيقية) في عام 2021.

واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر في عدد المتاحف حيث بلغ عددها 25 متحفاً يليها محافظة الإسكندرية 14 متحفاً ثم محافظة الجيزة 10 متاحف.