الإحصاء: 42.1٪ زيادة في مبالغ برنامج تكافل وكرامة عام 2018 (جراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2018، ومنها زيادة نسبة 42.1٪ في مبالغ برنامج تكافل وكرامة عام 2018، ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

المبالغ المنصرفة من تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة المبالغ المنصرفة مـن تكافل وكرامة بلغـت 13.2 مليار جنيه عـام 2018 مقابل 9.3 مليار جنيه عــام 2017 بزيـادة بلغت 42.1٪.

وبلغ عدد الأسر المستـفيدة 2.2 مليون حالة عام 2018 مقابل 2.3 مليـون حـالـة عام 2017 بانخفاض بلغ 2٪.

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى

وبلغـت قيمـة المبالغ المنصرفـة من المعـاشات والمساعدات 7.1 مليار جنيه عـام 2018 مـقـابل 7.5 مـليار جـنيـه عــام 2017 بانخفاض بلغ 4.4٪.

وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة 1.77 ملـيون حالة عام 2018 مقابل 1.83 عام 2017 بانخفاض بلغ 3.1% ويرجع ذلك الانخفاض إلى استبعاد الشخص المستحق في حالة الوفاة أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش المطلقات التأمــيـن الاجتماعي بالقـطــاع الحكـومي.

وبلغ إجمالي قيمة المعاشات 72.9 مليار جنيه عام 2017/ 2018 مقـابل 62.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017 بزيادة بلغت 16.8٪.

و بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.4 مليون حالة عام 2017 / 2018 مقابل 3.3 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.4٪ .

التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

و بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتماعي على المنتفعين 5.2 مــليـار جـنـيـه عام 2017/2018 مقابل 4.5 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 16.6%.

بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 3.3 مليـون حالـة عام 2017/2018 مـقابـل 3.2 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.4%.

بلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة للأرامل بالقطاع العام والخاص 1.450 مليار مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 906 مليون جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 60%.

كما بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة للأرامل 2.0 مليـون حالـة عام 2017/2018 مـقابـل 1.9 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 1.1%.

وبـلغــت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص 4.63 مـليار جنيـه عام 2017/2018 مقابل 3.99 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 15.8%.

بــلـغ عـــدد الحــالات المستـفيــدة 2.52 مــلــيـون حــالـــة عام 2017/2018 مـقابـل 2.44 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 3.1%.

بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدى أنفسهم 581 مليون جنيه عـام 2017/2018 مـقابل 474 مليــــون جـــنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 22.6%.

بــلــغ عـــدد الحــالات المسـتـفيــدة 751 ألــف حــالــة عام 2017/2018 مـقابـل 722 ألف حالة عام 2016/2017 بزيادة بلغت 4%.

بلــغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة عام 2018.

بلغ عدد اللجان النقابية 1015 لجنة تضم 4.1 مليـون عضو عام 2018 مقابـل 986 لجنـة تضم 4.3 مليون عضو عام 2017 بانخفاض بلغت 5.9٪ فى عدد الأعضاء.

التأهيل الاجتماعي لذوي الصعوبات

بلغ عدد الحالات المستفيدة 179 ألف حالة عام 2018 . 2- بلغت قيمة المبالغ المنصرفة 21 مليون جنيه عام 2018.

بلغ عـدد الوحـدات المحليــة 1325وحــدة عـام 2018 تخدم 3467 قريــة بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التى تشرف عليها الوحدات المحلية 54.5 مليون مستفيداً عام 2018 مقابل 51.6 مليون مستفيدا عام 2017 بزيادة بلغت 5.6%.

بلــغ عـدد الجمعيات الأهلية المعــالة 2993 جمعية عام 2018، وبلغ عـدد الأعضاء المشـتركين 481 ألف مشـترك عــام 2018.

ويوضح الجراف الحالي قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة وكذك حجم المعاشات والمساعدات في عامي 2017 و2018.

كما يوضح الجراف التالي عدد الحالات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة و من المعاشات والمساعدات في عامي 2017 و2018