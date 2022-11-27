«الإحصاء»: 4% نصيب أفريقيا من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بياناً بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي لعام 2022.

وبدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين وهو هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإيماناً و اعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على جميع المستويات.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار ” تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث إنتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي في أفريقيا”.

ورغم كونها من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ فإن مساهمة أفريقيا في الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري بلغت 4% فقط.

كما أن 0.6% هي مساهمة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمصر فى الانبعاثات العالمية عام 2022 ولذلك تعتبر مصر من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات العالمية.

وصلت كمية الانبعاثات من استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر طبقا لقطاعي الزراعة والري (2,5) مليون طن متري عام (2020/2021) مقابل (2,4) مليون طن متري عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرها (0.04%).

وبلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية 3.6 مليون طن عام 2020 موزعة علي محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الغربية، القليوبية بنسب (41.8%،14.2%،11.8%،10.4%،10%،6.5%،5%،0.3% ) علي التوالي.

كما بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية التي تم تدويرها 1.5 مليون طن موزعة علي المحافظات القليوبية، كفرالشيخ، الغربية ،البحيرة بنسبة تدوير بلغت 100% لكل محافظة ، ومحافظتي الشرقية والدقهلية بنسب تدوير (96.7%,62.6%) علي التوالي من إجمالي كمية المخلفات التي تم تجميعها علي مستوي كل محافظة.