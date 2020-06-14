اقتصاد وأسواق

«الإحصاء»: 38.6% انخفاضا في عجز الميزان التجاري مارس الماضي

حجم الصادرات بلغ نحو 2.24 مليــار دولار
سمر السيد 11:09 ص, الأحد, 14 يونيو 20 11:09 ص, الأحد, 14 يونيو 20

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأحد النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية مارس الماضيK وقد بـلغت فيه قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.69 مليــار دولار مقابل 4.38 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 38.6%.

ومن أهم مؤشرات نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛ انخفاض قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 18.0%.

وأضافت نشرة الجهاز المركزي للإحصاء؛ أن حجم الصادرات بلغ نحو 2.24 مليــار دولار خـلال شهــر مارس الماضي مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (ملابس جاهـزه بنسبة 23.9%، منتجات البترول بنسبة 70.7%،البترول الخام بنسبة 46.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 3.2 %).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (أسمده بنسبة 34.5 %، بطاطس بنسبة 7.9٪، برتقال طازج بنسبة 38.7%، فواكه طازجه بنسبة 1.8 %).

وعلي صعيد آخر انخفضت قيمة الواردات بنسبة 30.6% حيث بلغت 4.93 مليار دولار خـلال شهر مارس الماضي مقابل 7.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها(مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 8.9 ٪، قمح بنسبة 28.8 %، منتجات البترول بنسبة 70.0%، و ادوية ومحضرات صيدله بنـسبة 2.2%).

بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا : ( البـتـرول الخـام بنسبة 62.2%، ذرة بنسبة 40.3%، زيـوت مـكـرره بنسبة 34.5%، البان ومنتجاتها 1.5%).

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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