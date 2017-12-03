الإحصاء: 38.4% انخفاضًا لصادرات القطن بالربع الأخير

الهند فى صدارة المستوردين... وتركز الاستهلاك فى طويل ووسط التيلةسمر السيد:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة الربع سنوية للقطن خلال الربع الرابع (يونية/ أغسطس) عن الموسم الزراعى 2016 / 2017.ووفق البيان الصادر عن الجهاز، بلغ إجمالى كمية الصادرات نحو 86.2 أل

الهند فى صدارة المستوردين… وتركز الاستهلاك فى طويل ووسط التيلة

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة الربع سنوية للقطن خلال الربع الرابع (يونية/ أغسطس) عن الموسم الزراعى 2016 / 2017.

ووفق البيان الصادر عن الجهاز، بلغ إجمالى كمية الصادرات نحو 86.2 ألف قنطار مترى خلال الفترة ما بين شهري يونيو إلى أغسطس الماضيين مقابل 139.9 ألف قنطار مترى مقابل نفس الفترة من العام الماضى 2016 بنسبة تراجع قدرها 38.4 ٪ ويرجع ذلك لانخفاض محصول القطن.

و كانت الهند أكثر الدول استيراداً للقطن المصرى لتبلغ الكمية المصدرة إليها 35.8 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 41.5 ٪ من إجمالى الكمية المصدرة خلال الفترة ما بين شهرى يونيو إلى أغسطس الماضيين.

وأضاف الجهاز أن إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية سجلت نحو 43.8 ألف قنطار مترى مقابل 117.8 ألف قنطار مترى خلال فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة انخفاض قدرها 62.8 ٪ ويرجع ذلك إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الانتاج.

وقد تركز الإستهلاك خلال هذه الفترة فى مجموعة الأصناف طويل و وسط التيلة و بلغ المستهلك منها 41.0 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 93.6 ٪ من إجمالى القطن المحلى المستهلك.