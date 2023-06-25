الإحصاء: 36.8% ارتفاعًا في استثمارات الهند إلى 33.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2022/ 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند، لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022

وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار. أسمدة بقيمة 242.1 مليون دولار. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 240.8 مليون دولار. ملح وكبريت بقيمة 91.5 مليون دولار. قطن بقيمة 76.8 مليون دولار. أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022 لحوم بقيمة 669.2 مليون دولار. حديد وصلب بقيمة 538.8 مليون دولار. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.2 مليون دولار. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 358.4 مليون دولار. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 274.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 مللايين دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6 %.

بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 14.3 مليون خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.