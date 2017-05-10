الإحصاء: 32.9% معدل التضخم السنوي في أبريل

سمر السيد: قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقـم القيـاسي العـام لأسـعار المستهلكين لإجمــالى الجمهوريـة سجل نحو 242.7 لشهـر أبريل الماضى بارتفاع قـدره (1.8%) عـن شهــــر مارس السابق عليه.أرجع الجهاز أسباب الارتفاع إلي ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.2%) ومجموعة اللحوم

سمر السيد:



قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقـم القيـاسي العـام لأسـعار المستهلكين لإجمــالى الجمهوريـة سجل نحو 242.7 لشهـر أبريل الماضى بارتفاع قـدره (1.8%) عـن شهــــر مارس السابق عليه.

أرجع الجهاز أسباب الارتفاع إلي ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (7.2%) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.5%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.9%) ومجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، والوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).

كما سجـل معـدل التضخم السنـوى (32.9%) لشهـر أبريل 2017 مقارنـة بشهر أبريل 2016، وكان قد بلغ (32.5%) فى شهر مارس 2017، وسجـل قسـم الطعـام والمشـروبـات رتفاعاً قدره (3.1%) ليساهم بمقدار (1.75) فـى معـدل التغير الشهرى وتأتى التغيرات نتيجة للآتــى:

ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (7.2%) لتسـاهم بمقدار (1.00) فـي معـدل التغيـر الشهـري بسـبب إرتفاع أسعـار الطماطم بنسبة (25.9%)، البطاطس بنسبة (5.8%) ،الخضروات الجافة بنسبة (2.4%) والقلقاس بنسبة (8.7%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحــوم والدواجن بنسبة (2.5%) لتساهـــم بمقــدار (0.38) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفـاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.8%), اللحوم المحفوظة والمجهزة بنسبة (7.2%) والدواجن بنســــبة (0.3%).

وارتفعت أسعار مجموعــة الأسماك والماكولات البحرية بنسبة (7.9%) لتساهم بمقدار (0.24) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع اسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (8.0%)، الأسماك المملحة والمدخنة بنسبة (12.3%) والمأكولات البحرية بنسبة (7.3%).

كما سجلت مجموعة الفاكهة ارتفاعاً بنسبة (4.6%) لتساهم بمقدار (0.14) في معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع اسعار الموالح بنسبة (11.9%) ومجموعة الموز بنسبة (2.3%)0

وسجلت مجموعة الألبـــان والجبن والبيض زيادة بنسبة (0.5%) لتساهم بمقدار (0.03) فى معـدل التغيـر الشهـرى بسـبب ارتفاع اســـعار مجموعة اللبن الجاف بنسبة (5.2%)، الجبن بنسبة (1.4%) ، كما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%) لتساهم بمقدار (0.02) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع اسعار الحلاوة الطحينية بنسبة (7.6%).

وسجلت مجموعة الميـــاه المعـــدنية والغـــازية والعصائر الطبيعيةزيادة بنسبة (5.0%) لتساهم بمقدار (0.02) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع اسعار المياه الغازية بنسبة (6.3%) وسجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعاً قدره (0.7%) ليساهم بمقدار (0.03) في معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).

كما سجل قسـم السلع والخدمات المتنوعـة إرتفاعاً قدره (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير الشهرى بسـبب إرتفاع أسعار مجموعة الذهـــــب بنسبة (3.0%)، إلا أن مجمــوعــة الزيوت والدهون انخفضت بنســـبة (- 1.0%) لتسـاهم بمقدار (- 0.04) فى معدل التغير الشهرى بسبب إنخفاض اسعار مجموعة الزبد البلدى بنسبة (- 5.9%).

