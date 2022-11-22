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الإحصاء : 32.6% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل فى 2021

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بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل 1550 مليون دولار عام 2021 مقابل 1197 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5 % .

الإحصاء : 32.6% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل فى 2021
دعاء محمود

دعاء محمود

1:40 م, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22

بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل 1550 مليون دولار عام 2021 مقابل 1197 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5 % .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 95.1 % من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالى، وفقا لتقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

السودان: بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبه 53.4 % من إجمالي التكتل.

كينيا : بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبه 24.6 %من إجمالي التكتل.

أثيوبيا : بلغت قيمة الصادرات (111 مليون دولار) بنسبه 7.2 % من إجمالى التكتل.

أوغندا: بلغت قيمة الصادرات (102 مليون دولار) بنسبه 6.6 % من إجمالى التكتل.

تنزانيا: بلغت قيمة الصادرات (52 مليون دولار) بنسبه 3.4 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة، لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 214 مليون دولار ) بنسبة 13.8 %من اجمالي السلع كل من سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات ( 165 مليون دولار ) بنسبة 10.6 % من اجمالي السلع .وملح ، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 83 مليون دولار ) بنسبة 5.4% من اجمالي السلع.

فيما بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول حوض النيل 783 مليون دولار عام 2021 مقابل 562 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.4 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 99.1 % من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالى:

السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــه 49.3 % من إجمالي التكتـل.

كينيا : بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 32.6 % من إجمالى التكتل.

الكونغو: بلغت قيمة الواردات (111 مليون دولار) بنسبه 14.2 % من إجمالى التكتل.

أوغندا :بلغت قيمة الواردات (16 مليون دولار) بنسبه 2.1 % من إجمالي التكتل.

أثيوبيا : بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 1.1 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى، بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 233 مليون دولار ) بنسبة 29.8% من اجمالي السلع .

حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 213 مليون دولار ) بنسبة 27.2 % من اجمالي السلع .

نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات ( 111 مليون دولار ) بنسبة 14.2 % من اجمالي السلع .

دعاء محمود

دعاء محمود

1:40 م, الثلاثاء, 22 نوفمبر 22