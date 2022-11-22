الإحصاء : 32.6% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل فى 2021

بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل 1550 مليون دولار عام 2021 مقابل 1197 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5 % .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 95.1 % من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالى، وفقا لتقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

السودان: بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبه 53.4 % من إجمالي التكتل.

كينيا : بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبه 24.6 %من إجمالي التكتل.

أثيوبيا : بلغت قيمة الصادرات (111 مليون دولار) بنسبه 7.2 % من إجمالى التكتل.

أوغندا: بلغت قيمة الصادرات (102 مليون دولار) بنسبه 6.6 % من إجمالى التكتل.

تنزانيا: بلغت قيمة الصادرات (52 مليون دولار) بنسبه 3.4 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة، لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 214 مليون دولار ) بنسبة 13.8 %من اجمالي السلع كل من سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات ( 165 مليون دولار ) بنسبة 10.6 % من اجمالي السلع .وملح ، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات ( 83 مليون دولار ) بنسبة 5.4% من اجمالي السلع.

فيما بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول حوض النيل 783 مليون دولار عام 2021 مقابل 562 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.4 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 99.1 % من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالى:

السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــه 49.3 % من إجمالي التكتـل.

كينيا : بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 32.6 % من إجمالى التكتل.

الكونغو: بلغت قيمة الواردات (111 مليون دولار) بنسبه 14.2 % من إجمالى التكتل.

أوغندا :بلغت قيمة الواردات (16 مليون دولار) بنسبه 2.1 % من إجمالي التكتل.

أثيوبيا : بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 1.1 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى، بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 233 مليون دولار ) بنسبة 29.8% من اجمالي السلع .

حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 213 مليون دولار ) بنسبة 27.2 % من اجمالي السلع .

نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات ( 111 مليون دولار ) بنسبة 14.2 % من اجمالي السلع .