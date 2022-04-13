أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2022 وقد بلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 32.3%.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 34.5% حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة 107.0%، البترول الخام بنسبة 66.5%، ملابس جاهزة بنسبة 46.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 76.3%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (أسمدة بنسبة 32.6%، برتقال طازج بنسبة 13.6%، أثاث بنسبة 8.5%، بلاط وأداوت صحية خزفية بنسبة 14.3%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2%، حيث بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: (البترول الخام بنسبة 0.6%، فول صويا بنسبة 16.4%، القمح بنسبة 42.6%، ذرة بنسبة 37.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 27.0%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 49.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 34.2%).