الإحصاء: 32.3% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار، خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار، خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7% .

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار، خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار، خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى تركيا في عام 2022، أوضح جهاز الاحصاء أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار،

ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار،

ثم أسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون دولار، ثم ملابس بقيمة 121.5 مليون دولار،

ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون دولار ثم قطن بقيمة 91.5 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022، فهي: حديد وصلب بقيمة 535.5 مليون دولار، قم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار،

ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار،

ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار،

ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار، ثم ورق بقيمة 110.4 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3% .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %،

بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 31.1%.