«الإحصاء»: 31.3% ارتفاع في الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار في 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 646.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.

وأشار “الإحصاء” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتسجل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

وبحسب بيان “الإحصاء”، تتمثل أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2021 في:

مركبات جوية وفضائية بقيمة 95.7 مليون دولار.

ملابس بقيمة 87.4 مليون دولار.

فواكه بقيمة 67.1 مليون دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 58.7 مليون دولار.

بذور وأثـمار زيتية بقيمة 58.2 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2021:

سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 972.9 مليون دولار.

مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 808.3 مليون دولار.

منتجات الصيدلة بقيمة 443.8 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 209.2 مليون دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 207.7 مليون دولار.



قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر

وأضافت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وتابعت : سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20.3 %.

وأشارت إلى تسجيل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.9 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ألمانيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 76.5 ألف مصري حتى نهاية 2020.