«الإحصاء» : 30.3% انخفاض بعجز الميزان التجاري في يناير

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحـصاء اليوم الخميس، النـشرة الـشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يناير الماضي.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير، مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3 ٪.

ومن أهم مؤشرات الإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات بنسبـة 1.4 ٪ حيـث بلغـت 2.48 مليــار دولار خـلال شهـر يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 102.6 ٪،أسمدة بنسبة 7.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1 ٪، سجاد وكليم بنسبة 22.2 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر يناير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمهـا (ملابس جاهزة بنسبة 6.9 %، منتجات البترول بنسبة 9.2 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 28.1 % ، فواكه طازجة بنسبة 31.0 %).

وبحسب الإحصاء انخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.4 ٪حيث بلغت 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020 مقابل 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 34.1 ٪ ,مواد اولية من حديد أو صلب بنـسبه 28.9 ٪،لدائن بأشكالها الاولية بنـسبة 19.2 %, ذرة بنسبه 9.7 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهـمها : (سيارات ركوب بنسبة 6.9 ٪، قمح بنسبة 15.0 ٪، محركات ومولدات ومحركات كهربائية بنسبة 55.1 ٪).