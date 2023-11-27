الإحصاء: 3.86% انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال سبتمبر 2023 (جراف)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن تفاصيل مؤشرات الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، بانخفاض قدره 3.86% خلال شهر سبتمبر 2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

كما بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر 2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خــــــلال شـــهــــر سبتمبر 2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر أغسطس 2023 حيــــث بلــــغ 70.31 بنســــبــــة ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خــــلال شــهـــر سبتمبر 2023 مقــــارنة بشهـــر أغسطس 2023، حيـث بـلـــــغ 114.76 بنــسـبـــة ارتفـــاع قـدرهــــا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

وتابع التقرير أن الــرقــــم القيـــاســـي لصناعة الأجهزة الكهربائية سجل 112.51 خــــلال شهــر سبتمبر 2023 مقــارنة بشــهــر أغسطس 2023 ، إذ بلــــغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وذكر أن الرقــــم القيـاســي لصـناعة معدات النقل سجل نحو 87.68 خـــلال شهــــر سبتمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر اغسطس 2023 حــيــث بــلــغ 117.90 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.