الإحصاء: 3.8% زيادة في قيمة الطاقة العاطلة بالقطاع العام والأعمال 2019/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التـام على مستـوى الأنشطـة الصناعية بمنشـآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2019/2020 من أهم المؤشرات ما يلي:

وبلغ إجمالي قيمة الطاقة العاطلة 10.1ملـيار جنــيه عام 2019/2020 مقـابـل 9.7 مليار جنـيـه عام 2018/2019 بنسبــة ارتفاع قـــدرهـا 3.8%، ويرجع ذلك الى وجود نقص في الخامات وصعوبـــــات في التسويق.

وسجلت نسبــة الـطاقــــة العاطلة في صناعة المنتـجات الغذائية 32.3 % عام 2019/2020، يليها صناعة المنتجــات المـواد والمنتجـات الكيميائية بنسبة 23.6% من إجمالي قيمة الطاقة العاطلة.

الانتاج التام بسعر البيع

وبلغ إجمــــالي قيمة الإنـــتاج التــــام بسعـــــر البـيـع 201.8 ملـــيار جنـيـه عام 2019/2020 مقابــل254.1 مــليـار جنيــــه عــــــــام 2018/2019 بنــــــســبة انخفاض قــدرهــا 20.6٪، وذلك بسبب انتقال بعض الشركات من احكام قانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الاعمال العام الى أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 مثل صناعة منتجات التبغ، وانخفاض الإنتاج لبعض الأنشطة الصناعية عن العام السابق مثــــل (صناعة الفلزات القاعدية حيث بلغت نسبتها 6.0٪ من أجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البيع) في بعض شركات القطاع العام/الأعمال العام.

المخزون من الإنتاج التام آخر العام

وسجلت قيمة المخـزون مـن الإنـتـاج التـام آخر العام 14.6 مليـار جنيه عـام 2019/2020 مقـابـل 14.2 مليـار جنيـه عـام 2018/2019 بنســبة ارتفاع قــدرها 2.5%، ويرجع ذلـك الـى ارتفاع قيمة المـخـزون التام آخر العام في بعـــض الصناعات مثل (صناعـة المنتجات الغذائـــــية حيث بلـــغت نسبتهــا 29.6٪ وصناعـة الفلـزات القاعدية بنسبـة 30.4% من إجمالي قيمة المخزون من الإنتاج التام آخر العام).