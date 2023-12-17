الإحصاء: 3.7 مليون طالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2023 (جراف)

كشف تقرير صادر عن الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو أعداد طلاب التعليم العالي المقيدين بالعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نمو 5.7% مقارنة بالعام الماضي لتسجل 3.7 مليون طالب مقابل 3٬5 مليون طالب عام 2021/2022.

وذكر التقرير اهم المؤشرات للتعليم العالي ومنها الجامعات الحكومية والأزهر: 2٬5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 66٬5% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023)، مقابل 2٬4 مليون طالب عام (2021/2022)بنسبة زيادة قدرها 0.2%.

28 جامعة فى مصر تضم 547 كلية

وتابع التقرير ان عدد الجامعات بلغ نحو 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 289 كلية نظريه بها عدد 1٬8 مليون طالب بنسبة 72.6% من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4% من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر.

وأوضح ان هناك 112٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023).

الجامعات الخاصة والأهلية

وأوضح التقرير أن اعداد المقيدين بالجامعات الخاصة والاهلية بلغت 296٬9 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 8% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 228٬9 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 29٬7%.

كما بلغ عدد الجامعات 69 جامعة تحتوي على 379 كلية منها 103 كلية نظـرية بعدد 66٬9 ألف طالب بنسبة 22٬5% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 276 كلية عملية بعدد 230 ألف طالب بنسبة 77٬5% من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

وذكر ان هناك 14٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2022 /2023).

وبشان المعاهد العليا الخاصة، فقد سجلت عدد المعاهد نحو 156 معهد عالى يضم 660.6 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 17٬9% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 571٬2 ألف طالب عام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 15٬7%.

كما بلغ عدد اعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة لعام 2022-2023، نحو 9٬4 ألف عضو هيئــة تدريس.

الأكاديميات

كما بلغ عدد الأكاديميات 4 اكاديمية تضم 37.1 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلـون 1% من إجمالي طلاب التعلـيم العالــى عام (2022 /2023) ، مقابل 38٬2 ألف طالب عـام (2021 /2022) بنسبة انخفاض قدرها 2٬6%.

وبلغ اعضاء هيئة التدريس نحو 2.1 ألف عضو للعام الدراسي 2023.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص)

كما بلغ عدد الطلاب199٬1 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.4% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 181٬4 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 9٬8%.

فيما سجلت أعداد هيئة التدريس للمعاهد الفنية فوق المتوسطة للحكومى والخاصة نحو 2٬4 ألف عضو هيئة.

المعاهد المتنوعة الخاصة

كما بلغ عدد الطلاب 45٬3 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 1٬2% من إجمالي طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 25٬8 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 75٬6%.

وبلغت اعداد هيئة التدريس نحو 829 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام (2022 /2023).