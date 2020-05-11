«الإحصاء» : 3.5% زيادة في إجمالي أعضاء هيئة التمريض خلال 2018

بلغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا نحو 221065 ممرض عام 2018 مقابل 213583 عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بيانًا صحفيًّا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام، فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل وهى أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث. كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية فى المستشفيات.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلوغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلًا، نحو 221065 ممرضًا عام 2018، مقابل 213583 عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

كما بلغ إجمــالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلًا بالقطاع الحكومي 196686 ممرضًا عام 2018، مقابل 191351 ممرضًا عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 2.8%.

ووفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلًا بالقطاع الخاص 24379 ممرضًا يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليست بها عيادة داخلية) عام 2018، مقابل 22232 ممرضًا عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 9.7%.

كما بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 252950 عضوًا عام 2018، مقابل 247830 عضوًا عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

فيما بلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 6378 خريجًا عام 2018، مقابل 5213 خريجًا عام2017، بنسبة زيادة قدرها 22.3%.

وبلغ إجمالي أعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 3489 عام 2018، مقابل 3679 خريجًا عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 5.2%.

وبلغ إجمالي أعداد خريجي مدارس التمريض 11991 خلال 2019، مقابل 11079 خريجًا في عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 8.2%.