“الإحصاء”: 3.3% زيادة فى الكهرباء المولدة من مصادر صديقة للبيئة عام 2017/2018

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة. ومن أهم مؤشرات نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ؛ بلوغ نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى فى عام 2017/2018 عن…

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة.



ومن أهم مؤشرات نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ؛ بلوغ نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى فى عام 2017/2018 عن عام 2016/2017 ؛ في 6.7% في قطاع الطرق والمقاولات .

وأضاف بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، أن هناك انخفاضا فى كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة 3.4% في قطاع الزراعة والرى و 3.2% فى قطاع السياحة و 2.8% فى قطاع النقل و 1.7% بالقطاع المنزلي / التجاري و 0.6% في قطاع الصناعة .

كما شملت النشرة نسب الانخفاض في كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2017/2016 ؛ وكان الانخفاض بنسبة 4.6% في قطاع الصناعة.



وانخفضت كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3.4% فى قطاع الزراعة والري و 3.2% في قطاع الطرق والمقاولات و 2.8% في قطاع النقل و 1.9% في القطاع المنزلي / التجاري و 1.2% فى قطاع السياحة.



وبلغ إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2871 جيجا وات/ساعة عام 2017/2018 مقابل 2780 جيجا وات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.3%.