طاقة

“الإحصاء”: 3.3% زيادة فى الكهرباء المولدة من مصادر صديقة للبيئة عام 2017/2018

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة. ومن أهم مؤشرات نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ؛ بلوغ نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى فى عام 2017/2018 عن…

سمر السيد 12:34 م, الأربعاء, 20 مايو 20 12:34 م, الأربعاء, 20 مايو 20

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أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة.

ومن أهم مؤشرات نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ؛ بلوغ نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى فى عام 2017/2018 عن عام 2016/2017 ؛ في 6.7% في قطاع الطرق والمقاولات .

وأضاف بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، أن هناك انخفاضا فى كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة 3.4% في قطاع الزراعة والرى و 3.2% فى قطاع السياحة و 2.8% فى قطاع النقل و 1.7% بالقطاع المنزلي / التجاري و 0.6% في قطاع الصناعة .

كما شملت النشرة نسب الانخفاض في كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2017/2016 ؛ وكان الانخفاض بنسبة 4.6% في قطاع الصناعة.

وانخفضت كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3.4% فى قطاع الزراعة والري و 3.2% في قطاع الطرق والمقاولات و 2.8% في قطاع النقل و 1.9% في القطاع المنزلي / التجاري و 1.2% فى قطاع السياحة.

وبلغ إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2871 جيجا وات/ساعة عام 2017/2018 مقابل 2780 جيجا وات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.3%.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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