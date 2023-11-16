«الإحصاء» : 297.6 مليون دولار قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال أغسطس الماضى

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 297 مليونًا و640 ألف دولار خلال أغسطس الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدرت واردات سيارات الركوب نحو 227.1 مليون دولار.

وبلغت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” نحو 16.3 مليون دولار، وقدرت حصيلة استيراد مصر من مركبات النقل العام نحو 273 وحدة بقيمة 2.4 مليون دولار.

وقدرت القيمة الاستيرادية لمكونات إنتاج السيارات “الهياكل، والأجزاء المستخدمة في عمليات التصنيع” نحو 10.9 مليون دولار.

8 دول تستورد 125 مركبة من مصر خلال أغسطس الماضى

واستوردت 8 دول هي «الأردن، والسعودية، وليبيا، والمملكة المتحدة، وإثيوبيا، و الكاميرون، وكوت ديفوار، وكوبا» نحو 125 مركبة بقيمة بلغت 13 مليونًا و370 ألف دولار خلال أغسطس الماضى.

وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر خلال أغسطس الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 64% بقيمة مليون و225 ألف دولار.

وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بحصة 10.5% بإجمالى 852.5 ألف دولار، أعقبتها «الكاميرون» في المركز الثالث بنسبة 6.6% بنحو مليون و400 ألف.

وحلت كوت ديفوار فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 3.5% بقيمة 474 ألف دولار، تلتها «السعودية» خامسًا بنسبة 2.3% بإجمالى 310.9 ألف.

وحصدت إثيوبيا فى المرتبة السادسة بحصة قدرها 2% بقيمة 268 ألف دولار، أعقبتها “كوبا” سابعًا بنسبة 2% بنحو 285 ألف دولار.