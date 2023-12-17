الإحصاء: 283.8 مليون دولار واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال سبتمبر الماضى

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 283 مليونًا و833 ألف دولار خلال سبتمبر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدرت واردات سيارات الركوب نحو 218.7 مليون دولار.

وبلغت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” نحو 14.6 مليون دولار، وقدرت حصيلة استيراد مصر من مركبات النقل العام نحو 129 وحدة بقيمة مليون و62 ألف دولار.

وسجلت القيمة الاستيرادية لمكونات إنتاج السيارات “الهياكل، والأجزاء المستخدمة في عمليات التصنيع” نحو 49.3 مليون دولار.

8 دول تستورد 98 مركبة من مصر خلال سبتمبر

استوردت 8 دول هي «العراق، والسعودية، والمملكة المتحدة، وايرلندا، وألمانيا، والصين، والكاميرون، وكوت ديفوار» نحو 98 مركبة بقيمة بلغت 13 مليونًا و31 ألف دولار خلال سبتمبر الماضى، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر خلال سبتمبر الماضى، بقيمة بلغت 7 ملايين و816 ألف دولار.

وجاءت الكاميرون في المرتبة الثانية بقيمة مليون و794 ألف دولار، أعقبتها «السعودية» في المركز الثالث بنحو مليون و298 ألف.

وحلت ايرلندا فى المرتبة الرابعة بقيمة636.2 ألف دولار، تلتها «ألمانيا» خامسًا بإجمالى 462.9 ألف.

وحصدت كوت ديفوار فى المرتبة السادسة بقيمة استيرادية 951.7 دولار، أعقبتها “الصين” بنحو 37.5 ألف دولار.

وظهرت العراق قي المرتبة الثامنة بقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال سبتمبر الماضى، بقيمة بلغت 34 ألف دولار.