الإحصاء: 26.8% انخفاضا في أعداد وفيات حوادث الطرق

المال ــ خاص: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، تقرير حوادث السيارات والقطارات فى النصف الأول من العام الجارى 2017. ووفقا للتقرير، بلغ إجمالى عدد حوادث السيارات على جميع الطرق 5836 حادثا فى النصف الأول من العام الجارى مقابل 7101 حادث فى نفس الفترة من العام الماضى 2016 بانخفا

المال ــ خاص:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، تقرير حوادث السيارات والقطارات فى النصف الأول من العام الجارى 2017.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالى عدد حوادث السيارات على جميع الطرق 5836 حادثا فى النصف الأول من العام الجارى مقابل 7101 حادث فى نفس الفترة من العام الماضى 2016 بانخفاض بلغ نسبته 17.8٪ نتج عنها 1929 متوفيا،7217 مصابا، 9006 مركبات تالفة.

وبلغ عـدد الوفيـات 1929 متــوفيا فى النصف الاول من العام الجارى مقابل 2636 متوفى فى نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض بلغ نسبته 26.8٪ ، بلغ عدد المصابين من 7217 مصاب فى النصف الأول من عام 2017 مقابل 8865 مصاب فى نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 18.6٪.

وسجل عــــدد الحوادث على الطــرق السريعــة 805 حــادث بنسبة قدرها 13.8٪ وعلى مستوى الطــــرق فى المحــافظات 5031 حادث بنسبة قدرها 86.2٪ من إجمالى عدد الحوادث فى النصف الأول من عام 2017.

بلغ معدل الخطورة 1.6 (متوفى او مصاب لكل حادث) فى النصف الأول من عامى 2017 ، 2016 كما بلغ معدل الخطورة فى المحافظــات 1.5 (متوفى أو مصاب لكل حادث) وعلى الطرق السريعة 2.1 (متوفى أو مصاب لكل حادث) فى النصف الأول من عام 2017.

كما سجل معدل قسوة الحوادث 26.7 (متوفى لكل100مصاب) فى النصف الأول عام 2017 مقابل 29.7 فى نفس الفتــرة عام 2016 كمـــا بلـغ فى المحــافظـات 26.6 (متوفى لكل 100 مصـاب) وعلى الطـــــرق السريعــة 27.4 (متوفى لكل 100 مصاب) فى النصف الأول من عام العام الجارى ، فيما كان أكبر عدد من الحوادث على جميع الطرق فى شهر يناير حيث بلغ 1069 حادث بنسبة قدرها 18.3٪ ، يليه شهــر مارس 1042 حادث بنسبة قدرها 17.9٪ من إجمالى الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الأول من عام 2017.

وقال “المركزى للإحصاء” أن العنصر البشري كان السبب الرئيسي لحوادث السيارات بنسبة قدرها 78.9٪ ، يليه الحالة الفنية للمركبه بنسبة قدرها 13.8٪ يليه العنصر الخارجى ( حالة الجو – الإنارة -….) بنسبة 5.6٪ فى النصف الأول من عام 2017.

وأضاف أن المركبات الأكثر تسببا للحوادث الملاكى بلغت 4107 مركبة بنسبة قدرها 45.6٪ من إجمالى المركبات المتسببة فى الحوادث فى النصف الأول من العام الجارى.

وعلى الجانب الآخر ، بلغ عدد حوادث القطارات 793 حادث فى النصف الأول من عام 2017 مقابل 590 حادث فى نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغ نسبتها 34.4٪ وكانت أكثر حالات حوادث القطارات على مستوى المناطق هى إصطدام المركبــــات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيــث بلغت 606 حــــالـــة بنسبــة قدرها 76.4٪ من إجمـــالى عـــدد حــــــــالات الحــــــوادث فى النصف الأول من عام 2017.