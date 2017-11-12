الإحصاء: 26.7% انخفاضًا لعجز الميزان التجاري في أغسطس

سمر السيد قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن حجم العجز فى الميزان التجارى انخفض بنسبة 26.7٪ فى شهر أغسطس الماضى، مسجلاً نحو 3.31 مليار دولار، مقابل 4.52 مليار للشهر نفسه من العام السابق. جاء ذلك فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز منذ قليل. وأضافت النشرة أن

سمر السيد

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن حجم العجز فى الميزان التجارى انخفض بنسبة 26.7٪ فى شهر أغسطس الماضى، مسجلاً نحو 3.31 مليار دولار، مقابل 4.52 مليار للشهر نفسه من العام السابق.

جاء ذلك فى النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز منذ قليل.

وأضافت النشرة أن هناك ارتفاعا فى قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 17.0٪، لتسجل نحو 2.17 مليــار دولار خـلال شهــر أغسطس الماضى، مقابل 1.86 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وأرجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 9.5٪، ملابس جاهزة بنسبة 20.9٪، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 120.6٪، أسمدة بنسبة 68.3 ٪).

وانخفضت صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، وأهمها (منتجات الألبان بنسبة 4.5٪، الفواكه الطازجة بنسبة 14.3٪، الأثاث بنسبة 19.6٪، الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 0.7٪).

وعلى الجانب الآخر انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 14.0 ٪ لتبلغ نحو 5.48 مليار دولار خـلال شهر أغسطس الماضى مقابل 6.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 20.1 ٪ واللحوم بنسبة 1.8 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 29.7 ٪، سيارات ركوب بنسبة 33.5 ٪).

بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال نفس الفترة الزمنية السابق ذكرها مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها المنتجات البترولية بنسبة 3.9 ٪، قمح بنسبة 10.0 ٪،اللدائن بأشكالها الأولية ” بلاستيك ” بنسبــة 3.7 ٪ ).

