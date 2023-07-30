الإحصاء: 250 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 57 يوما

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يوما؛ وسجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تلتها الجيزة بعدد 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة.

ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.