الإحصاء: 25% من براءات الاختراع الممنوحة للمصريين للاحتياجات الإنسانية

المال - خاصأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2016، والتي تهدف إلى نقل المعرفة وما تتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها فى متناول المشتغلين بالبحث العلمى والتطوير التكنولوجى لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية

المال – خاص

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2016، والتي تهدف إلى نقل المعرفة وما تتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها فى متناول المشتغلين بالبحث العلمى والتطوير التكنولوجى لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت النشرة حصر البراءات المقدمة والممنوحة الصادرة من مكتب البراءات المصرى وفقًا للدول والمجالات المختلفة، والتعرف على براءات الاختراع المصرية لعام 2016، والتى تم تسويقها من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع.

وبلغت الطلبات المقدمة لها 2197 طلبًا إلى مكتب براءات الاختراع المصرى عام 2016 للحصول على براءة الاختراع، منهم (920 طلبًا للمصريين بنسبة 41.9 %، 1277 طلبًا للأجانب بنسبة 58.1٪)، مقابل 2108 طلبات عام 2015 منهم (719 للمصريين بنسبة 34.1%، 1389 للأجانب بنسبة 65.9٪) بزيادة بلغت نسبتها 4.2 %.

البراءات الممنوحة:

450 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصرى عام 2016 ( 73 براءة للمصريين بنسبة 16.2 %، 377 براءة للأجانب بنسبة 83.8 % ) من الإجمالى، مقابل 472 براءة اختراع عام 2015 منهم ( 92 براءة للمصريين بنسبة 19.5 % ، 380 براءة للأجانب بنسبة 80.5 % ) بانخفاض بلغت نسبته 4.7 %.

– مجال الاحتياجات الإنسانية:

88 براءة اختراع تم منحها في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 19.6% ( 25% للمصريين، 75% للأجانب ).

– مجال الكيمياء والفلزات:

124 براءة اختراع تم منحها فى مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 27.6٪ مـن إجمالى البراءات الممنوحة عام 2016 ( 17.7٪ للمصريين، 82.3 % للأجانب ).

– مجال عمليات التشكيل والنقل:

81 براءة اختراع فى مجال عمليات التشكيل والنقل بنسبة 18 % (7.4 %للمصريين،92.6% للأجانب ).

-البراءات الممنوحة وفقا للدول:

احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى، وبلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصرى 105 براءة اختراع بنسبة 23.3 %، يليها البراءات الممنوحة للمصريين بإجمالى 73 براءة اختراع بنسبة 16.2 % ثم اليابان بإجمالى 43 براءة اختراع بنسبة 9.6 % من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2016.

– العلامات التجارية:

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب العلامات التجارية المصرى 10789 طلبًا للحصول على علامات تجارية عام 2016 بنسبة 60.8٪، مقابل 12058 طلبًا بنسبة 76٪ عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 10.5 ٪.

– العلامات الممنوحة:

منح مكتب العلامات التجارية المصرى 5294 علامة تجارية عام 2016، مقابل 5488 علامة تجارية عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 3.5 %.

العلامات الممنوحة وفقًا للدول:

تصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالى 2762 علامة تجارية بنسبة 52.2 %، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 716 علامة تجارية بنسبة 13.5 %، ثم السعودية 180 علامة تجارية بنسبة 3.4 %، من إجمالى العلامات التجارية الممنوحة عام 2016.