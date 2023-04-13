الإحصاء: 246.1 ألف وحدة سكنية منفذة خلال 2022/2021 باستثمارات 143.5 مليار جنيه (جراف)

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس، “نشرة الإسكان فى مصر” خلال عام 2021 / 2022.

وأهم مؤشراتها أنه بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 246.1 ألف وحدة في عام 2022/2021 باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه مقابل 336.3 ألف وحدة عام 2021/2020 باستثمارات قدرهـا 150 مليار جنيه.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البنـاء بعدد 139.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.8٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 69.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 28.4٪ ويليـه الإسكان الفاخر بعـدد 22.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.2٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8ألف وحدة بنسبة قدرها 5.6٪ من الإجمالي العام عام 2022/2021.

وأشار الجهاز إلى أنه تم تنفيذ عدد 130.7 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام 2021/2022 بنسبة 53.1٪ من الإجمالي العام مقابل 166.5 ألف وحدة عام 2021/2020.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بعـدد 50.1 ألـف وحــدة بنسبـة 38.3 ٪ يليها محافظة الجيزة بعدد 23.2 ألف وحدة بنسبة 17.8٪ ومحافظــة الإسماعيلية فى المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 97.3 ألف وحدة بنسبة 74.5٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 16.8 ألف وحدة بنسبة 12.9٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 16.3 ألف وحدة بنسبة 12.5٪ يليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 136 وحدة بنسبة 0.1 ٪ من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

ولفت الجهاز إلى أنه تم تنفيذ 115.4 ألف وحدة بواسطـة القطاع الخاص عام 2022/2021 بنسبـة 46.9٪ من الإجمــالى العــام مقابل 169.8 ألف وحدة عام 2021/2020.

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 53.5 ألف وحدة بنسبة 46.3٪ يلية الإسكان الاقتصادي بعدد 42.5 ألف وحــدة بنسبة 36.8٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.7 ألف وحدة بنسبة 11.9٪ ثم الإسكان الفاخر بـ5.8 ألف وحدة بنسبة 5٪ من إجمالي القطاع الخاص.

كما جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولـى بعدد 26.5 ألف وحدة بنسبة 23٪ يليها محافظة الشرقية بعدد 15.1 ألف وحدة بنسبة 13.1٪ ومحافظة بورسعيد فى المرتبة الأخيرة بعدد 233 وحدة بنسبة قدرها 0.2 ٪ من إجمالي القطاع الخاص.

بلغ اجمالــى عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الإجتماعــى (المليون وحدة) 521.6 وحدة منفذ منهم 68 وحدة عام 2021/2022 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 572 وحدة بنسبة 0.8 ٪ بإستثمارات تجارية 100 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.2 ألف وحدة بنسبة 6.2 ٪ باستثمارات 623.9 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 63.2 ألف وحدة بنسبة 92.9 ٪ باستثمارات 20610 مليون جنيه.

مشروع دار مصر (الإسكان المتوسط)

بلــغ عدد الوحــدات بمشروع دار مصر (الإسكان المتوسط) 56.5 ألف وحدة بالمدن الجديــدة منفذ منهــم 4440 وحــدة عام 2022/2021، منفذة بمدينـة القاهرة الجديدة بعدد 4392 وحـدة بنسبة 98.9 ٪ من الإجمالى .

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط)

بلغ عـدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 47.5 وحدة منفـذ منـهم 9 آلاف وحدة عام 2022/2021 ، كان أكبر عدد وحدات مساحة في القاهرة حيث بلغ 2.3 ألف وحـدة بنسبة 25.7 ٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات سكنية في العبور حيث 240 وحدة بنسبة 2.7 ٪ من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط)

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 3888 وحدة متواصلة 1392 وحدة منفصلة ، الوحدات الجذائية 9632 وحدة عام 2022/2021.

مشروع جنه مصر

بلغ عـدد الوحـدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 27.5 ألف وحدة بالمـدن الجديدة منفذ منهم 12072 وحدة، كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة المنصورة الجديدة حيث بلغ 9960 وحـدة بنسبة 82.5 ٪ وأقـل عـدد وحــدات في مدينة الشــروق حيث 696 وحدة بنسبة 5.8 ٪ من إجمالي عام 2022/2021.

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 4764 وحــــــدة و32856 جارى تنفيذها بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديدة باستثمــــارات قدرهــــا 9217 مليون جنيه، جاري تنفيذ 1126 بالمنصورة الجديدة بإستثمارات قدرها 1374 مليون جنيه، 35118 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 18997مليــون، و 3378 وحدة جاري تنفيذهـا بغرب كارفور باستثمـارات قدرهـا 1613 مليون عام 2021/2022.

المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر)

بلغ اجمالي عدد المشروعات 70 مشروع بإجمالي وحدات سكنية 89363 و 2448 تجارية حيث بلغ إجمالي التكلفة المالية 40329 مليون جنيه خلال الفترة من (2010 ـ 2021)، كان أكبر عدد وحدات سكنية منفذة بمحافظة القاهرة حيث بلغ 42484 وحدة تليها محافظة الاسكندرية بعدد 30577 وحدة وأقل عدد وحدات بمحافظة الاسماعيلية بعدد 20 وحدة.