الإحصاء: 23.8% زيادة المتاح للاستهلاك من الزيوت النباتية في الفترة 2006 ـ 2016

المال ـ خاص: أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، دراسة عــن اقتصاديات صناعة الزيوت النباتية فى مصر خلال الفترة (2006ـ2016) ومن أهم مؤشراتها ما يلى: زاد المتـاح للاستهـلاك من الزيـوت النباتيـة من 1380 ألف طــن عـام 2006 إلى…

المال ـ خاص:



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، دراسة عــن اقتصاديات صناعة الزيوت النباتية فى مصر خلال الفترة (2006ـ2016) ومن أهم مؤشراتها ما يلى:



زاد المتـاح للاستهـلاك من الزيـوت النباتيـة من 1380 ألف طــن عـام 2006 إلى 1708 ألـف طــن عـام 2016 بنسبة 23,8% .



انخفـاض الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية مـن 207 ألف طـن عام 2006 الى 167 ألف طـن عام 2016 بنسبة 19.3%.



وجاءت مساهمة زيت النخيل فى كمية المتاح للاستهلاك للزيوت النباتية فى المرتبة الأولى حيث بلغت أعلى نسبة 72% عام 2006 وأقـل نسبـة 34.9% عـام 2007، يليه زيت فول الصويا فى المرتبة الثانية من حيث كمية المتاح للاستهلاك قد بلغت أعلى نسبة 42.5% عام 2015 وأقل نسبة 5,3% عــام 2012 .

زيــادة الفجوة (عجز الإنتاج) من 1173 ألف طـن عام 2006 إلى 1541 ألــف طن عام 2016 بنسبة 31,4%، ويساهم زيت النخيل فى كمية العجز الكلى للزيوت بنسبة كبيرة تتراوح بين 48% و84%، يليه زيت عباد الشمس فى المرتبة الثانية من حيث العجز حيث تتراوح بين 8% و39 % خلال الفترة (2006ـ 2016).



زيادة الميزان التجارى من 1168 ألف طن عام 2006 إلى 1537 ألف طـن عام 2016 بنسبـة 31.6%.



انخفــاض متـوسـط نصيـب الفـرد من الزيــوت النباتيـة من 19.2 كيلو جرام/سنة عــام 2006 إلى 18.8 كيلو جرام/ سنــة عام 2016 بنسبـة 2,1% .

انخفاض متوسط نصيب الفرد من زيت النخيل من 13.8 كجم/سنـه عام 2006 إلي 9.3 كجم/سنه عام 2016 بنسبة 32.6% .

انخفاض إنتاجية العامل في إنتاج صناعة الزيوت النباتية فى القطاع العام / الأعمال العام عنه فى القطاع الخاص حيث تراوحت إنتاجية العامل فى القطاع العام / الأعمال العام من 65.3 ألف جنيه إلى 299.1 ألف جنيه فى حين تراوحت الإنتاجية فـى القطاع الخاص 341.3 ألف جنيه إلى 1528.5 ألف جنيه خلال الفترة ( 2006 ـ 2015 ) .

يتم توجيه اجمالى المبيعات من الزيوت النباتية إلى السوق المحلى حيث بلغت نسبة المبيعات المحلية 99.5 % للقطاع العام / الأعمال العام ، 67,4% للقطاع الخاص عام 2015.



تعتمد عملية الإنتاج المحلى للزيوت النباتية بشكل أساسى على الخامات الأولية المستوردة وقد بلغت نسبتها 72.4% للقطاع العام / الأعمال العام ، 56.4% للقطاع الخاص عام 2015.​

