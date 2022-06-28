«الإحصاء» : 223.5% ارتفاعًا في الصادرات المصرية للبحرين العام الماضي إلى 450.7 مليون دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين، لتصل إلى 917.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 401 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 128.7%؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين 450.7 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 139.3 مليون خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 223.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من البحرين 466.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 261.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 78.2%.

وأوضح الجهاز أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى البحرين خلال عام 2021 تتمثل في كتب وصحف وصور، بقيمة 387.1 مليون دولار، فواكه بقيمة 9.3 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 9.1 مليون دولار، ووقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.3 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 6.2 مليون دولار.

في حين تمثلت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من البحرين خلال عام 2021 في خامات معادن بقيمة 296.4 مليون دولار، “ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 129.2 مليون دولار وحديد وصلب بقيمة 21.8 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.1 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 3.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 127.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 107.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 18.6%.

بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 40.6%.

وبلغت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر 174.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 119 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8%.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان البحرين 1.9 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة البحرين طبقاً لتقـديرات البعثة 23 ألفا حتى نهاية 2020.