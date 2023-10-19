الإحصاء: 22.4 مليار جنيه حجم القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين في 2022 (جراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا عن مؤشرات النشاط التعاوني بالقطاع الزرعي خلال 2021و 2022، إذ بلغ أجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عــام 2022.

وأفاد التقرير أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية من حيث الفئة في 2022، سجلت 6010 جمعيــة عــام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـــة بنـسـبــة قــدرها 12.7 ٪.

وتابعت: أن الجمعـيات التعاونيــة للأراضـي المستصـلحـة بلغت 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3 ٪ ، ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

حجم القروض الاستثمارية (القصيرة ، المتوسطة ، الطويلـة) الأجــل:

وأفاد التقرير، أن أجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعات الزراعية بلغت 22.4 مليار جنيه عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 19.8 مليـار جنيــه عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبتها 13.1٪.

كما بلغـت القــروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليـــار جنيــــه عــام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1٪. وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جـنيـــه.

وتابع التقرير، أن إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل سجلت نحو 8.5 مليـار جنيــه عــــام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪، وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4.0 مليار جـنيـــه

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 4 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4% وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه ، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جـنيـــه.