الإحصاء: 22.3% انخفاضًا بقيمة عجز الميزان التجاري خلال أغسطس 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2023، والتى سجلت قيـمة العجـز فـى الميــزان التجــاري 3.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 22.3 ٪.

وكشف التقرير الذي وصل “المال”، نسخة منه، عن تفاصيل مؤشرات الصادرات والواردات المصرية خلال شهر أغسطس 2023.

الصادرات

انخفضت قيمة الصادرات بنسبـة 1.9 ٪ حيـث بلغـت 3.36 مليار دولار خـلال أغسطس 2023 مقابــل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبــة 61.5 %، أسمدة بنسبة 44.2 ٪، لدائــن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3 ٪، سجاد وكليـم بنسبة 4.8 ٪) .

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 70.6 %، ملابس جاهزه بنسبة 5.8 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 %، وفواكه طازجة بنسبـة 29.3 ٪).

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.0٪ حيث بلغـت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات البتـرول بنسبـــة 0.7 %، البترول الخــام 42.6 %، قمــح بنسبــه 29.8 % ، لـدائن باشكالها الأوليــة بنسبــة 44.8 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهــــــا: ( مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 15.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 % ، سيارات ركوب بنسبة 124.4 ٪، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 % ).