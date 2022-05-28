الإحصاء: 22.2% زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2021.

وتضمنت مؤشراتها حجم التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهى: تجمع الإسكوا ، تجمع دول الساحل والصحراء ، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية ، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية.

وبلغ إجمالــى قيمــة صــادرات مصر إلى تلك التجمعات 35.4 مليــار دولار عــام 2021 مقابـل 28.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قـدرها 22.2٪.

جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبـــة الأولــى حيـث بلغـت قيمتهـا 10.7 مليار دولار عــــام 2021 مقابــل 10.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيــادة قدرهــــا 6.1 ٪، يليهــا تجمـــع الأسكــوا، حيـــث بلـغ إجمالـــى قيمـــة الصــادرات 8.4 مليـار دولار عـــام 2021 مقابـــل 8.1 مليـار دولار عام 2020 بنسبـة زيادة قدرها 3.5٪.

وجــاءت فى المرتبــة الأخيــرة مجموعــة الكوميسا حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 3.1 مليـار دولار عام 2021 مقابـل 2.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.9 ٪.

بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2021 مقابل 30.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيــادة قدرها 24.7 ٪.

جـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 13.3 مليــار دولار عام 2021 مقابل 9.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 41.9 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 9.7 مليــار دولار عـام 2021 مقابل 8.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.1٪.



جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 1.0 مليار دولار عام 2021 مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 28.1 ٪.

وفيما يتعلق بالتجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لاتتضمن مصر وهى : تجمع الاتحاد الأوروبى ، تجمع الافتا ، تجمع النافتا ، تجمع رابطة الاسيان ، تجمع الميركوسور ومنه يتضح بلوغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعــات 20.0 مليار دولار عام 2021 مقابــل 11.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 76.9٪.

جاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 14.6 مليار دولار عام 2021 مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 85.9٪، يليها تجمع النافتــا حيـث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 3.4 مليار دولار عام 2021 مقابـل 2.4 مليـــار دولار عــام 2020 بنسبـة زيادةقـدرها 44.4٪ .

جـــاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 51.6 مليون دولار عــام 2021 مقابـل 151.1 مليون دولار عام 2020 بنسبة إنخفاض قدره 65.9٪.

بلـغ إجمالــى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 38.1 مليار دولار عام 2021 مقابـــل 33.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.2٪.

جاءت واردات مصـر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21.3 مليار جنيه عام 2021 مقابل 19.2 مليار دولار عــام 2020 بنسبة زيــادة قــدرها 10.8%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 6.6 مليـار دولار عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 21.0٪ .

جــاءت فى المرتبة الأخيرة تجمـــع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.4 مليـار دولار عــام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.