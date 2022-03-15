اقتصاد وأسواق

«الإحصاء»: 21.6% انخفاضا فى قيمة عجز الميزان التجاري شهر ديسمبر الماضي

ارتفاع قيمـة الصــادرات بنسبـة 45.3 ٪ حيـث بلغـت 4.32 مليــار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2021 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق
سمر السيد 1:57 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 1:57 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.41 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 3.08 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 21.6٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفاع قيمـة الصــادرات بنسبـة 45.3 ٪ حيـث بلغـت 4.32 مليــار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2021 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 33.0 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 28.4 ٪، منتجات مسطحة بالدرفة من حديد أو صلب بنسبـة 22.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  18.6٪).

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بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 0.9 ٪ ، أسمدة بنسبة 25.1 ٪ ، أثاث بنسبة 7.6 ٪ ، برتقال طازج بنسبة 55.0 ٪ ).

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11.3٪ حيث بلغت 6.73 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2021 مقابـــل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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 ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا: 

(منتجات البترول بنسبة 71.2 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 93.9 ٪، سيارات ركوب بنسبة 50.8٪ ، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة 70.0 ٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح  بنسبة 7.8 ٪،ذرة بنسبـة 8.6 ٪، البترول الخام بنسبة 63.8٪، خشب ومصنوعاته بنسبة 11.3 ٪).

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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