الإحصاء: 21.6% ارتفاعا في صادرات مصر لموسكو في 2022 مسجلة 595.1 مليون دولار

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا إلى 595.1 مليون دولار، خلال عام 2022، مقابل 489.6 مليون دولار، خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار، خلال عام 2022، مقابل 3.6 مليار دولار، خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لتصل إلى 4.7 مليار دولار، خلال عام 2022، مقابل 4.1 مليار دولار، خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدَّرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022، جاءت الفواكه في المرتبة الأولى في القائمة بقيمة 302.3 مليون دولار،

ثم الخضر والنباتات بقيمة 207.2 مليون دولار، ثم صابون بقيمة 11.8 مليون دولار، تلتها آلات وأجهزة ومُعدات كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار، ثم بذور وأثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.

ولفتت إلى بلوغ صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها 7.7 مليون دولار، ثم محضرات خضر بقيمة 7.4 مليون دولار، ثم ألبان بقيمة 5.5 مليون دولار، ثم ملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار ثم زيوت عطرية بقيمة 3.4 مليون دولار.

وبشأن أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022 جاءت الحبوب في المقدمة بقيمة 2.1 مليار دولار، ثم خشب ومصنوعاته بقيمة 422.1 مليون دولار،

ثم شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 363.7 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 362.8 مليون دولار، ثم وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 177.4 مليون دولار،

ثم كتب وصحف وصور بقيمة 121.7 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 119.2 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 104.6 مليون دولار، ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 46 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 35.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2021 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 145.2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2021 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %،

بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2021 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19،6%.