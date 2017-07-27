اقتصاد وأسواق

الإحصاء: 20.2% زيادة فى أجور قطاع الأعمال العام

سمر السيدأصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام  (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2015/2016.وتضمنت أهم مؤشراتها بلوغ متوسـط الأجر السنوي بقطاع الأعمال العام للعامل 74٫6 ألف جنيه فى عام 2015/ 2016 مقاب
27 يوليو، 2017 27 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

سمر السيد

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام  (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2015/2016.

وتضمنت أهم مؤشراتها بلوغ متوسـط الأجر السنوي بقطاع الأعمال العام للعامل 74٫6 ألف جنيه فى عام 2015/ 2016 مقابل 62٫3 ألـف جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 19٫8٪.

وبلغت قيمة الأجور 46.6 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 38.8 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 20.2 ٪.

كما بلغت قيمة مشروعات القطاع تحت التنفيذ 32.8 مليار جنيه فى العام 2015/2016 مقابل 26.2 مليار جنيه عـام 2014/2015 بنسبة زيادة قـدرها 25.4٪، وذلك نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته.

وعلى الجانب الآخر، بلغت قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ 5.2 مليار جنيـه عام 2015/2016 مقابل 4.2 مليار جنيـه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 22.1٪.

وسجلت قيمة الأجور 17.8 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقابل 15.9 مليار جنيـه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 11.8٪.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!