الإحصاء: 20.2% زيادة فى أجور قطاع الأعمال العام

سمر السيدأصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2015/2016.وتضمنت أهم مؤشراتها بلوغ متوسـط الأجر السنوي بقطاع الأعمال العام للعامل 74٫6 ألف جنيه فى عام 2015/ 2016 مقاب

سمر السيد

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2015/2016.

وتضمنت أهم مؤشراتها بلوغ متوسـط الأجر السنوي بقطاع الأعمال العام للعامل 74٫6 ألف جنيه فى عام 2015/ 2016 مقابل 62٫3 ألـف جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 19٫8٪.

وبلغت قيمة الأجور 46.6 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 38.8 مليار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 20.2 ٪.

كما بلغت قيمة مشروعات القطاع تحت التنفيذ 32.8 مليار جنيه فى العام 2015/2016 مقابل 26.2 مليار جنيه عـام 2014/2015 بنسبة زيادة قـدرها 25.4٪، وذلك نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته.

وعلى الجانب الآخر، بلغت قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ 5.2 مليار جنيـه عام 2015/2016 مقابل 4.2 مليار جنيـه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 22.1٪.

وسجلت قيمة الأجور 17.8 مليار جنيه عام 2015/ 2016 مقابل 15.9 مليار جنيـه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 11.8٪.