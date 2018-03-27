الإحصاء: 20.2٪ زيادة في عدد العروض المسرحية 2016

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا لليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام والذي أقرته "منظمة اليونسكو" في الذكرى التاسعة لإحياء تأسيس المعهد الدولي للمسـرح تزامناً مع افتتاح مسرح الأمم بباريس عام 1962، فالمسرح ظاهرة حضارية تحمى

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا لليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام والذي أقرته “منظمة اليونسكو” في الذكرى التاسعة لإحياء تأسيس المعهد الدولي للمسـرح تزامناً مع افتتاح مسرح الأمم بباريس عام 1962، فالمسرح ظاهرة حضارية تحمى ثقافة وتاريخ الشعوب وربط جسور التواصل بين المسرحيين والمجتمع المدني ونظرائهم الدوليين فى إطار تعزيز وحدة الثقافة.

وتضمنت المؤشرات التى أصدرها الجهاز بلوغ عدد المسـارح 4 مـسرحـا عام 2016 مقابـل 42 مسرحـــا عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 2,4%.

كما سجل عدد المشاهدين للمسارح 692 ألف مشاهد عام 2016 مقابل 837 ألف مشاهد عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 17.3٪ وبلغت جملة الإيرادات 33 مليون جنيه، وبلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 77 فرقة عام 016 2 مقابــل 76 فـرقة عـام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 1,3%.

وأضاف البيان أن عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية بلغ 2647عرضا مقابل 2202 عرضاً بزيادة بلغت نسبتها 0.2 2٪ فى الفترة الزمنية السابق ذكرها كما بغ عدد المشاهدين 780 ألف مشاهد مقابل 560 ألف مشاهد بزيادة بلغت نسبتها 39.3 ٪.