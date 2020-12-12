«الإحصاء»: 20% نموًا في قيمة واردات سيارات الركوب خلال سبتمبر

أظهر التقرير الصادر عن “الججهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“، نمو قيمة واردات سيارات الركوب “الملاكي” بنسبة 20%، لتصل إلى 226.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بـ189 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت قيمة واردات السيارات التجارية بمختلف أنواعها بنسبة 12.5% لتسجل 34.2 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقابل 30.4 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، تراجعت قيمة واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 32%، لتسجل 10.3 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بـ15.3 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«تجار السيارات»: «الإعفاءات الجمركية» و«الموديلات الجديدة» وراء زيادة واردات سيارات الركوب

أرجع شعبان الحاوي، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، نمو واردات سيارات الركوب إلى زيادة معدل استيراد الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ من جانب الشركات والأفراد خاصة بعد تمتعهما بالامتيازات والإعفاءات الجمركية الكاملة التى أسهمت فى تخفيض التكاليف الاستيرادية الخاصة بها.

وأضاف- الحاوي- إن العديد من شركات السيارات اتجهوا لتكثيف حجم نشاطهم فى مجال استيراد المركبات خاصًة بعد رفع القيود الدول والمصانع العالمية القيود التى كانت فرضها على حركة التصدير والشحن مع انتشار جائحة “كورونا”.

وأشار إلى أن سوق السيارات استقبلت العديد من الطرازات والموديلات الجديدة لمختلف الماركات التجارية وهو ما أسهم فى زيادة معدل استيراد المركبات خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر سجلت نموًا بنسبة %65.7 لتصل إلى 42 ألفًا و78 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 25 ألفًا و396 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

كما صعدت مبيعات الطرازات تركية المنشأ بنسبة 67%، لتصل إلى 23 ألف وحدة خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، مقابل 13.8 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضى.