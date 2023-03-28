الإحصاء: 2.66% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يناير 2023 (جراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء، اليـــوم، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ينايــر 2023.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 105.69 خلال شهر ينايــر 2023 (أولـي) مقابل 108.58 خلال شهر ديسمبر 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.66%.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
وذكر التقرير، أن الرقـــم القيـاســـي لصناعـة المنتجات الغذائية بلغ 155.21 خـــــلال شـــهـــر ينايــر 2023 مـقــارنـة بشهر ديسمبـر 2022 ، و بلــغ 130.40 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدر هـــا 19.03٪ وذلــك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.
كما بــلــغ الــرقــم القيــاســـــي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 92.51 خــــلال شــهـــر ينايــر 2023 مقـــارنة بشهـــر ديسمبر 2022 حيـث بـلـــــغ 84.57 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 9.39٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
كما بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة المـــواد والمنتجـــات الكيـــماويــة 92.60 خــــلال شهــر ينايــر 2023 مقـارنة بشــهــر ديسمبــر 2022 حيــث بلــغ 97.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 4.85٪ وذلك وفقا لاحتياجات الســـوق.
وبلــغ الرقــــم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية و الدوائيـــــة 90.99 خـــلال شهـــر ينايــر 2023 مـقـارنـة بشهر ديسمبـر 2022 حــيــث بــلــغ 127.96 بنســبـة انخفاض قدرها 28.89٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.