الإحصاء: 2.13% انخفاضا في الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية ديسمبر الماضى (جراف)

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء، اليـوم الأحد، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبــر 2022.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.10 خلال شهر ديسمبــر 2022 (أولـي) مقابل 110.45 خلال شهر نوفمبر2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.13%.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً
بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المستحضــــرات الصـــيدلانيـــة والكيـــميائيــة والدوائيـــة 127.96 خــــــلال شـــهــــر ديسمبــر الماضى مفارنة بشـــهـــر نوفـمـــبـر 2022 إذ بلــــغ 123.97 بنســــبــــة ارتــــفــاع قــدرهـــا 3.22% وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق من الأدوية.
فيما بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المــواد و المنتجـــات الكيمــاويــة 97.32 خــــلال شــهـــر ديسمبــر2022 مقــــارنة بشهـــر نوفمبر2022 حيـث بـلـــــغ 94.52 بنسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 2.96% وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً
بلــــغ الــرقــــم القيـــاســي لصــناعـــة الأجـهــزة الكهربائيــة 111.23 خــــلال شهــر ديسـمبــر2022 مقــارنة بشــهــر نوفمــبر2022 حيــث بلــــغ 120.04 بنسبـة انخـفـاض قدرهــا 7.34٪ وذلك بسبب نقـص المواد الأوليــة لتوقف الاستــيراد من الخــارج.
كما بلــغ الرقـم القيـاســي لصـناعة الــورق ومنتجــــاته 66.68 خـــلال شهــر ديسمبــر2022 مقارنــة بشــهر نوفمــبر 2022 حيــث بلــغ 76.45 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 12.78٪ وذلك بســبب نقــص المواد الأوليـــة لتوقف الاســتيراد من الخــارج.