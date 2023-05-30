الإحصاء: 19.8% ارتفاعا في عمليات التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص 2021 مسجلة 327.1 مليار جنيه (جراف)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إحصاءات عن قطاع التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص في عام 2021.

ومن أهم المؤشرات ما يلي، ارتفعت قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى327.1 مليـــار جنـــيه عام 2021 مقابل 273.1 مليار جنية عام 2020 بنسبة زيادة 19.8%.

ويرجع ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.

فيما بلغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المبـانــي السكـنية 108.4 مليـار جنيه في عام 2021 مقــابل 74.3 مليار جنيه خلال عام 2020 بنســبة زيادة قدرها 45.9٪.

كما بلـغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من الطرق 23.9 مليار جنيــــه عــام 2021 مقابل 15.7 مليـار جـنيه عـام 2020 بنسـبة زيادة قدرهــا 52.6٪.

وتابع الإحصاء، إنه بلغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من أعمال بترولية متنوعة 44.0 مليـــار جنيه في عام 2021 مقابل 43.7 مليـار جنيــه عـام 2020 بنسبة زيادة قدرهـا 0.8٪.

فيما بلغ إجمالي قيمــة الإيرادات الأخرى 8.1 مليـار جنيه عــــام 2021 مقابـــل 6.1 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرهــا 32.2٪.

وبلغ إجمالي قيـمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 22.6 مليـار جـنـيـه عـام 2021 مقابل 16.7مليار جنيه عـام 2020 بنســبة زيادة قدرهـا 35.4٪.

وبلغت القيمة المضافة الإجمالية 90.2 مليار جنيه عام 2021 مقابل 89.7 مليار جنيه عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 0.5%.