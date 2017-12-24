الإحصاء: 18.8% زيادة بكمية مياه الري المستخدمة في الزراعة

المال خاص:أصـدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2016 والتى أوضحت زيادة كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروة الصيفية ومن أهم مؤشراتها بلوغ كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند الحقـل 43.66 مليــار

المال خاص:

أصـدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2016 والتى أوضحت زيادة كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروة الصيفية ومن أهم مؤشراتها بلوغ كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند الحقـل 43.66 مليــار متـــر مكـعب عـــام 2016 مقـابـل 36.75 مليــار متر مكعب عـام 2015 بنسبة زيـادة قدرها 8‚18% بسبب زيادة المســــاحة المزروعــــة

بالعروة الصيفى.

وبلغت كمية المياه المستخدمة فى الرى عند أفمــام الترع 44.47 مليـار متر مكـعب عـام 2016 مقـابـل 41.23 مليـار متر مكـعب عـام 2015 بنسبة زيـــادة قدرها 7.9%، بينما بلغت كمية المياه المستخدمة فى الرى عند أســوان

46.66 مليـــار متـــر مكـعب عــام 2016 مقـابــل 23‚44 مليار متر مكـعب عـام 2015 بنسبة زيـــادة قدرها 5.5%.

وتستخدم العروة الشـتوية 12.93 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 29.6 ٪، العروه الصيفية 25.77 مليار متر مكعب بما يعــادل 59.0 ٪ ، العــروة النيـلية 1.15 ملـيار مـتر مكـعب بما يعـادل 2.6 ٪، الفاكــهة 3.80 مليار متر مكــعب بمــا يعــادل 8.7 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

وبـلغـــت كـمـية ميــاه الآبــار المستــخدمة لــرى محــاصيــل العــروات الثــلاث والفاكــهة 27.74 ألـــف مـــتر مكــعب عـــام 2016 مقابــل26.15 ألف متر مكعـب عـام 2015 بنسبة زيادة قدرهـا 6.1 % ويرجــع ذلك لزيادة المساحة المنزرعة المعتمــدة على ميــاه الآبـار لمعظــم المحاصيــل فى العروات الثلاثة والفاكهة.

