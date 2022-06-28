الإحصاء: 18% تراجعًا في صادرات مصر من الحديد لإسبانيا

تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب الفولاذ إلى إسبانيا خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 18%، مسجلة نحو 62.755 مليون دولار ، مقابل 67.512 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسبما أوردت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر، أفادت النشرة بارتفاع واردات مصر من الحديد والصلب من كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية خلال تلك الفترة.

وبالنسبة لروسيا، ازدادت الواردات المصرية من الحديد والصلب بنسبة 208.3% خلال الفترة من يناير الى مارس الماضيين، مسجلةً نحو 140.989 مليون دولار، مقارنة مع 45.738 مليون في الفترة المقابلة من 2021.

وازدادت الواردات المحلية من الحديد الأمريكي لتصل الى 122.300 مليون مقابل 87.631 مليون، بنسبة زيادة قدرها 39.6% خلال الفترة الزمنية السابق الحديث عنها.

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع وارداتنا من الحديد السعودي بنسبة 543.7% خلال تلك الفترة السابقة، مسجلةً نحو 7.907 مليون مقابل 1.228 مليون دولار.

واضافت أن واردات مصر من الحديد من السوق التركية قفزت بنسبة 346.7 %، وبلغت نحو 241.718 مليون مقابل 54.114 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة.