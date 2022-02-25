اقتصاد وأسواق

«الإحصاء»: 17.5% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال الـ 11 شهرًا

بلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل  1,4 مليون دولار خلال العام المالي  2018 /2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 1712,4%
سمر السيد 7:22 م, الجمعة, 25 فبراير 22 7:22 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 449,5  مليون دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021، مقابل 382,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2,9 مليار دولار خلال  الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021، مقابل 2,7 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع  قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لتصل إلى 3,4 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 11,3%.

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وتتمثل أهم عشرة سلع صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2021 1 :

1. برتقال طازج بقيمة 110,2 مليون دولار.

2. بطاطا بقيمة 82,6 مليون دولار.

3. عنب طازج بقيمة 31,4 مليون دولار.

4. فراولة بقيمة 24,1 مليون دولار.

5. أجهزة استقبال للإذاعة المصورة بقيمة 18,9 مليون دولار.

6. يوسيفي بقيمة 15,3 مليون دولار.

7. مانجو بقيمة 11,7 مليون دولار.

8. رومان طازج بقيمة 10,2 مليون دولار.

9. خضر بقيمة 8,3 مليون دولار.

10. جزر ولفت 7,9 مليون دولار.

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وتتمثل أهم عشر سلع استوردتها مصر من روسيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 20211 في:

1. قمح بقيمة 1,2 مليار دولار.

2. عربات سكك حديدية بقيمة 268,7 مليون دولار.

3. خشب منشور بقيمة 237,8 مليون دولار.

4. زيوت بذور عباد الشمس بقيمة 118,5 مليون دولار.

5. خشب أبلكاج بقيمة 110,9 مليون دولار.

6. منتجات مسطحة بقيمة 94,6 مليون دولار.

7. أقطاب سالبة من نحاس نقي بقيمة 54,4 مليون دولار.

8. خامات حديد بقيمة 38,2 مليون دولار.

9. منتجات نصف جاهزة من حديد بقيمة 25,1 مليون دولار.

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10. خردة من حديد 24,3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24,8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل  1,4 مليون دولار خلال العام المالي  2018 /2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 1712,4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا  13,4 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 11,6 مليون  دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 15,5 %.

بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 21,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها  19,9%.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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