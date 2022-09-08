«الإحصاء»: 17.2% نسبة الأمية بين الأفراد الأقل من 45 عاماً في مصر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، والموافق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنوياً، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرة الأفراد في المجتمعات على القراءة والكتابة، ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار ” تغيير هياكل التعلم لمحو الأمية “.

وتُعد قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (الهـدف الرابـع) والذي ينص على ” ضمـان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع “.

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية مايلى:

أولاً- حالة الأمية في دول العالم العام الجاري، 17% من سكان العالم (15 سنة فأكثر) مازالوا لايعرفون القراءة والكتابة، وحوالي 781 مليون أمي في العالم في جنوب وغرب أسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، من بين جميع الأميين في العالم، وفقاً لتقديرات وإحصاءات منظمة اليونسكو.

كما تشير البيانات بأن نسبة الأمية بين الذكور 36%، والإناث 64% على مستوى العالم.

شهدت تشاد، غينيا أعلى نسبة أمية في العالم ، حيث بلغت نسبة الأميين بهما 77.7%، 69.6% على التوالي للأفراد الذين يزيد أعمارهم عن (15 سنة فأكثر) من إجمالي السكان.

21% نسبة الأمية في العالم العربي، حيث يوجد واحد من بين كل خمسة (15 سنة فأكثر) يعانون من الامية.

تأتي الصومال وموريتانيا كأعلى الدول العربية في نسبة الأمية (15 سنة فأكثر) والتي بلغت بهما 62.2%، 48% على التوالي.

هناك بعض الدول العربية لم يتعدى فيها نسبة الأمية 10% وهم (قطر وفلسطين والأردن والبحرين، الكويت).

ثانياً- حالة الأمية في مصر

تقع مصر في المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية و 23 افريقياً و32 عالمياً في معدلات الأمية.

تصل نسبة الأمية في مصر إلى 25.8%، حيث بلغ عدد الأفراد الأميين (10 سنوات فأكثر) 18.4 مليون أمي وفقاً لبيانات تعداد السكان لعام 2017، بنسبة إنخفاض قدرها 3.9% مقابل 29.7% تعداد 2006.

بلغت نسبة الأمية ( 10 سنوات فأكثر) 17.9% عام 2021، وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2021.

أكثر الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين بنسبة 63.4%، وانخفضت نسبة الأمية بين الأفراد (الأقل من 45 سنة ) لتصل إلى 17.2%.

كما إنخفضت نسبة الأمية بين الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين (15- 35 سنة) إلى 16.1% من بين الأميين، في حين سجّلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 سنة) 6.6% كأدنى نسبة للأميين في تعداد 2017.

بلغ معدل الأمية للذكور 21.2% ، مقابل 30.8% للإناث في عام 2017، بنسبة إنخفاض قدرها 1.2% للذكور، 6.5% للاناث مقارنة بتعداد 2006.

أعلى معدلات الأمية في مصر في محافظات الصعيد، وتصدرت محافظة المنيا كأعلى محافظات مصر من حيث الأمية والتي بلغت 37.2% بينما كانت أقل المعدلات في محافظات الحدود، وتعد محافظة البحر الأحمر أقل المحافظات في نسبة الأمية بنسبة بلغت 12% في تعداد 2017.

أهم جهود الدولة المبذولة للقضاء على الأمية

قامت الدولة بوضع خطة استراتيجية لإعلان (مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030)، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية.

فازت مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول وهم: (كوت ديفوار – الهند – غواتيمالا – المكسيك -جنوب أفريقيا- مصر) طبقت أفضل برامج لمحو الأمية.

قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال جائحة كورونا بإنشاء منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية.