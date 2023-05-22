الإحصاء: 16.4 مليار بيضة حجم إنتاج مصر خلال 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أبرز إحصائيات الثروة الحيوانية لعام 2021، إذ بلغ المحصول السنوي من البيض 16.4 مليار بيضة عـام 2021 مقابل 15.1 مليار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.7%.

وأضاف الجهاز في تقرير، صادر اليوم الإثنين، أن اعداد رؤوس الماشية (أبقــــار- جامـــوس – أغـنــام – ماعــــــز- جمال) 5‚7 مليـــون رأس عـام 2021 مقابـــل 7.0 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.3%.

كما بلـــغت إجمالي أعــــداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة 4.2 مليون رأس عـام 2021 مقابل 3.9 مليون رأس عـــــــام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.5٪.

وبلغت كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات 726 ألف طن عام 2021 مقابل 672 ألف طن عــام 2020 بنسـبة زيادة قدرهـا 8.0%.

وتابع التقرير، أن الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 6.2 مليون طـن عام 2021 مقابـل 5.6 مليون طـن عام 2020 بنسبة زيادة 10.5%.

كما بلغـت كمية لحوم الطيور والدواجن 2.5 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2021 مقابل 2.2 مليون طن عـام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1‚17%.

فيما وصلت كمية إنتاج العســل 4165 طن عــام 2021 مقابل 4567 طــنًا عـــام 2020 بنسبة انخفاض 8.8%.