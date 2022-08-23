«الإحصاء»: 14.7% ارتفاعًا في حالات الطلاق.. ونمو طفيف لعقود الزواج خلال 2021

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، أن عدد عقود الزواج بلغ 880 ألفا و41 عقداُ عام 2021 مقابل 876 ألفا و15 عقدا عام 2020 بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.5٪، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 245 ألفا و777 حالة مقابل 222 ألفا و36 حالة بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

وأوضحت النشرة – التي أصدرها الجهاز المركزي_للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم /الثلاثاء/ – أن عقود الزواج في الحضر بلغت 359 ألفا و806 عقود عام 2021 تمثل 40.9% من جملة العقود مقابل 357 ألفا و832 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6% ، في حين بلغ عدد عقود الزواج في الريف 520 ألفا و235 عقداً عام 2021 تمثل 59.1% من جملة العقود مقابل 518 ألفا و183 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.