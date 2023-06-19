«الإحصاء»: 136.8 مليون دولار واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال مارس الماضى

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها مسجلة نحو 136 مليونا و809 آلاف دولار خلال شهر مارس الماضى.

ورصدت “المال” حجم واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أجزاء ومكونات الإنتاج التى تم استيرادها بغرض التصنيع المحلى.

وبلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب نحو 76 مليونا و546 ألف دولار بإجمالى 500 سيارة، فيما قدرت القيمة الاستيرادية للمركبات التجارية “نقل البضائع” بنحو 13 مليونا 124 ألف بواقع 199 سيارة.

فى المقابل، سجلت قيمة واردات الـ”شاسيهات” والهياكل المستخدمة فى عمليات تجميع المركبات نحو 11 مليونا و743.5 ألف دولار، بينما بلغت قيمة واردات الأبدان والأجزاء المستخدمة في عمليات تصنيع الطرازات بنحو مليون و623 ألف دولار.

فى المقابل، بلغت قيمة واردات الأجزاء والكماليات الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها نحو 33 مليونا و743 ألف دولار.

كما استوردت مصر نحو 9 أتوبيسات ومركبة للنقل العام بقيمة بلغت 26.6 ألف دولار خلال الشهر ذاته.

حصيلة صادرات مصر من السيارات ومكوناتها تسجل 6.2 مليون دولار خلال مارس

سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات ومكوناتها نحو 6 ملايين و262 ألف دولار خلال شهر مارس الماضى.

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استوردت 11 دولة هي «المملكة المتحدة، السعودية، وهونج كونج، وأثيوبيا، وبنين، والإردن، والصين، وأمريكا، وإيطاليا، والنرويج، وقطر» ما يقرب من 52 مركبة من فئات الأتوبيسات والسيارات المخصصة للأغراض الخاصة.

واستحوذت “المملكة المتحدة” على الحصة الكبرى من صادرات السيارات المحلية بنحو 78.5% بقيمة 4.2 مليون دولار خلال مارس الماضى.

وجاءت «السعودية» فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المحلية بعدما اقتنصت حصة قدرها 10.3% بنحو ٥٥٤,٨ ألف دولار، تلتها «هونج كونج» فى المركز الثالث بنسبة 3.7% بنحو 197 ألف دولار.

وحلت «أثيوبيا» فى المرتبة الرابعة بحصة 2.5 % مسجلة نحو 134 ألف دولار، أعقبتها «بنين» فى المركز الخامس بنسبة 1.3% بواقع 70.5 ألف.

وتمركزت «الاردن» فى المرتبة السادسة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر مستحوذة على حصة قدرها 9% بإجمالى 50 ألف دولار خلال مارس الماضى.

فيما توزعت باقي الحصص على الدول الأخرى المستوردة للمركبات المحلية الصنع.

ويوضح الجدول التالي، حجم صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال مارس الماضى: