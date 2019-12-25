الإحصاء: 13.7% زيادة في صادرات المنتجات الحيوانية والتبغ لأهم دول شرق آسيا 2018

ارتفعت صادرات مصر من مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية، والمشروبات والتبغ، لأهم دول شرق آسيا في عام 2018 مقابل 2017 بنسبة 13.7% مسجلةً نحو 336.7 مليون دولار مقابل 290.3 مليون، في حين تراجعت وارداتها إلى نحو 1.84 مليار مقابل 1.90 مليار خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

جاء ذلك في النشرة السنوية عن التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا لعام 2018 ، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية ( صادرات – واردات ) مع أهم دول شرق آسيا ” ماليزيا – جمهورية الصين الشعبية – الهنــد – اليابان – إندونيسيا – باكستان – تايــلانـد -كوريا الجنوبية – سنغافوره – بنجلاديش”.

الصادرات المصرية إلى الصين

وأضافت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصين تصدرت قائمة أهم دول شرق آسيا التي تم تصدير المنتجات المصرية الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ إليها ، وبلغ حجم الصادرات نحو 70.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 66.8 مليون في 2017، تلتها الهند في المركز الثاني بحجم صادرات وصل إلي 58.5 مليون مقابل 37 مليون في نفس فترة المقارنة.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثالثة في القائمة ليصل حجم صادرات المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ المصرية إليها نحو 42 مليون دولار في العام الماضي مقابل 33.7 مليون العام السابق عليه.

فيما جاءت ماليزيا في المرتبة الرابعة بالقائمة، وبلغ حجم صادرات مصر إليها من تلك المنتجات نحو 39.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 32.3 مليون في عام 2017.

الصادرات المصرية إلى بنجلاديش

تلتها بنجلاديش في المركز الخامس وسجلت حجم الصادرات المصرية إليها من تلك المنتجات نحو 35.1 مليون دولار العام الماضي مقابل 39.6 مليون العام السابق عليه، ثم كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة بالقائمة بواقع 28.4 مليون مقابل 23.8 مليون في 2017 ثم باكستان في المركز السابع، وسجلت حجم صادراتنا إليها نحو 26.6 مليون العام الماضي مقابل 22.9 مليون في 2017 .

فيما بلغ حجم صادراتنا إلى اليابان من تلك المنتحات نحو 22.9 مليون العام الماضي مقارنة مع 21.7 مليون في 2017 ، تلتها سنغافورة في المركز التاسع بحجم صادرات سجل نحو 11.3 مليون العام الماضي مقابل 11.8 مليون في 2017 ، ثم جاءت تايلاند في المركز العاشر بحجم صادرات بلغ نحو 1.5 مليون مقابل 0.7 مليون في نفس فترة المقارنة السابقة.

وعلي صعيد الواردات المصرية من تلك المنتجات ، تصدرت إندونيسيا قائمة الدول التي تم الاستيراد منها في عام 2018 بحجم واردات وصل إلى 783.5 مليون دولار مقابل 790 مليون العام السابق عليه تلتها الهند في المركز الثاني بحجم واردات وصل إلى 351.3 مليون مقارنة مع 466.6 مليون في 2017 .

ثم الصين، وبلغ حجم وارداتنا منها من تلك المنتجات نحو 278 مليون العام الماضي مقارنة مع 186.9 مليون في 2017 ثم تايلاند في المركز الرابع بحجم واردات بلغ نحو 205.8 مليون مقابل 112.5 مليون دولار في 2017.

وارداتنا من ماليزيا

وبلغت حجم وارداتنا من ماليزيا من تلك المنتجات نحو 131.2 مليون دولار في 2018 مقابل 145 مليون في 2017 وهي بذلك في المركز الخامس في القائمة ، ثم جاءت بعد ذلك اليابان في المرتبة السادسة بحجم واردات وصل إلى 75.8 مليون مقابل 63.2 مليون في 2017.

فيما بلغت وارداتنا من تلك المنتجات من سنغافورة نحو 10.2 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 9 ملايين في العام السابق عليه ؛ بينما سجلت وارداتنا من كوريا الجنوبية نحو 7.9 مليون في 2018 مقابل 127.4 مليون في نفس فترة المقارنة السابقة.

وجاءت باكستان في المرتبة التاسعة بالقائمة بحجم واردات وصل إلى 3.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليون في عام 2017 ، وتذيلت وارداتنا من بنجلاديش القائمة بواقع 0.1 مليون دولار في 2018.