الإحصاء: 13.5% ارتفاعًا في التبادل التجاري المصري السعودي إلى 10.4 مليار دولار في 2022

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، إن قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ارتفعت لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 9.1 مليار في 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.

وأضاف الجهاز فى بيان صحفي، أن قيمة الصادرات المصرية للسعودية سجلت 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال 2022 مقابل 6.9 مليار في عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

الصادرات المصرية

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022، أشار إلى أن النحاس ومصنوعاته جاء فى المرتبة الأولى بقيمة 245.9 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 227.4 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار، ثم الحديد والصلب بقيمة 201.2 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة كهربائية بالإضافة إلى أجزائها بقيمة 167.3 مليون دولار.

الواردات المصرية

وبشأن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022، جاء الوقود ثم الزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم المنتجات الكيميائية العضوية بقيمة 272 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار، ثم الورق والمصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

الاستثمارات السعودية

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021 – 2022، مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالى 2020 – 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالى (2020 – 2021)، مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالى (2019 – 2020)، بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين فى مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالى (2020 – 2021) مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالى (2019 – 2020) بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%