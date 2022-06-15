«الإحصاء»: 128.6% ارتفاعاً في صادرات مصر من منتجات البترول مارس الماضي

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من منتجات البترول بنسبة 128.6% في شهر مارس الماضي.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـاري 2.26 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2022 مقابل 3.74 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 39.7٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلى: ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 44.1٪ حيـث بلغـت 5.48 مليــار دولار خـلال شهــر مــارس 2022 مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: ( منتجات البترول بنسبة 128.6٪، بترول خام بنسبة 74.1٪، أسمدة بنسبة 90.8٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة 47.0٪).

بينما انخفضــت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (لـدائن بأشكـالها الأوليــة بنسبة 11.4 ٪ ، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 50.5٪، منتجات ألبان بنسبة 5.8٪، برتقال طازج بنسبة 21.4٪).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.6٪ حيث بلغت 7.74 مليار دولار خـلال شهر مارس 2022 مقابـــل 7.55 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجـــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( مـواد أولية من حــديد أو صـلب بنسبــة 144.9٪، بـترول خــام بنسبة 174.0 ٪، لـدائن بأشكـالها الأولية بنسبــة 6.9٪،ذرة بنسبة 7.2٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( قمــح بنسبـة 1.9 ٪، مــواد كيماوية عضويــة وغـير عضويـة بنسبـة 32.0 ٪، سيــارات ركــوب بنسبة 44.7 ٪، زيوت مكررة بنسبة 7.3٪).