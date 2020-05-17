“الإحصاء”: 12.73% زيادة في أعداد الأسر التي لديها حاسب آلي عام 2019

بلغ عدد أفـراد الأســر مستخدمـي الإنترنــت في الحصول على معلومـات من الجهــات الحكوميــة 8.93 مليون فرد عام 2019 مقابل 7.69 مليون فرد عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 16.12 ٪ .

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأحد بيانـا صحفيـا بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات الذى يحتفل به يوم 17 مايو من كل عام .

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك اليوم ويوافق يوم تأسيس الhتحاد الدولـي للاتصالات (ITU) وتوقيـع الاتفاقيـة الدوليـة الأولـى للبــرق في عــام 1865 مـن أجـل التركيــز علـى أهميـة تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات وزيـادة الوعـي بالإمكانيات التي يمكـن أن يوفرها hستخدام تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات (ICT) لسد الفجـوة الرقميـة بين المجتمعـات المختلفة.

ويجرى الاحتفـال هذا العام تحت شعار ” مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقدم مجتمع المعلومات وتقديم برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات” .

ويقوم كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود كبيرة من أجل قياس مجتمع المعلومات فى مصر طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها المنظمات الدولية المعنية بمجتمع المعلومات.

ومن أهم مؤشرات الأسر في هذا الإطار ؛ بلوغ عدد الأسر التي لديها حاسـب ألي 15.58 مليون أسـرة عام 2019 مقابل 13.82 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 12.73 ٪ .

و بلغ عدد الأسر التي لديها hتصال بالإنترنت 13.72 مليون أسرة عـام 2019 مقابل 11.73 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 16.96 ٪.

وسجل عدد الأسر التي لديها هاتف محمول 25.15 مليون أسرة عام 2019 مقابل 23.41 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 7.43 ٪.

وبلغ عدد الأسر التي لديها جهاز تليفزيون 25.22 مليون أسرة عام 2019 مقابل 23.54 مليون أسرة عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 7.13 ٪.



ومن أهم مؤشرات أفراد الأسر في هذا الإطار؛ بلوغ أفراد الأسـر مستخدمـي الإنترنـت في الحصـول على معلومات عـن السلع والخدمات 9.42 مليون فرد عام 2019 مقابل 8.67 مليون فـرد عام 2018 بزيادة بلغـت نسبتها 8.65 ٪ .

وبلغ عدد أفـراد الأسـر مستخدمــي الإنترنــت في إرسال / hستقبال البريد الإلكتروني 29.39 مليون فــرد عـــام 2019 مقابــل 26.26 مليــون فـــرد عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 11.91٪ .

و بلغ عدد أفـراد الأســر مستخدمـي الإنترنــت في الحصول على معلومـات من الجهــات الحكوميــة 8.93 مليون فرد عام 2019 مقابل 7.69 مليون فرد عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 16.12 ٪ .

و بلغ عدد أفـراد الأســر مستخدمـي الإنترنــت في البحث عن وظائف / إرسال طلب للعمل 3.14 مليون فرد عام 2019 مقابل 2.63 مليون فرد عام 2018 بزيـادة بلغت نسبتها 19.39 ٪ .